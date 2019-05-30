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22:45 | 31.05.2019
Фото: gazeta-hmrn.ru
Ветерана из Екатеринбурга обманом лишили квартиры
По словам Рыжковой, к ней в гости приехала родственница её умершего мужа. Женщина предложила пенсионерке услуги по уходу, с условием, что Рыжкова перепишет на неё квартиру. Пенсионерка согласилась, но уточнила, что квартиру родственница сможет получить только после смерти владелицы. После этого родственница заставила Прасковью Сидоровну подписать документы риелторских служб, позже выяснилось, что это были договоры купли-продажи. Риелторы оценили жильё в 2,2 млн рублей, хотя по данным кадастровой службы на 2012 год, квартира оценивалась в 4,2 млн рублей.
После произошедшего Рыжкова обратилась к риелторам, которых ей посоветовала соседка. Те, в свою очередь, пообещав вернуть недвижимость, оформили квартиру на себя.
Адвокат отметила, что обратилась в СКР с заявлением. Все сделки она намерена признать недействительными. В СКР рассказали, что в суде за последние два года с подобными случаями сталкивались 10 раз. Все эти сделки, связанные с мошенничеством против пожилых граждан, были опротестованы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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