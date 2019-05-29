В Екатеринбурге мужчина по поддельным документам продал арендованную квартиру

Задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве с недвижимостью в Екатеринбурге.По версии следствия, осенью 2018 года злоумышленник снимал квартиру на Чкалова, 124. У владельца он потребовал предоставить документы, подтверждающие право собственности. В дальнейшем мужчина изготовил поддельные документы, в том числе паспорт, и продал квартиру за 2,2 млн рублей.«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам отделения по борьбе с мошенничествами УМВД России по г. Екатеринбургу удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. После задержания он был этапирован в Екатеринбург и помещен под арест», - сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Отметим, что подозреваемого задержали 23 мая в Москве в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Астрахань. В вещах мужчины нашли поддельный паспорт на имя собственника проданной квартиры.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.