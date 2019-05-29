В мэрии Екатеринбурга проходит экспертный совет, оценивающий площадки для храма. Трансляция

11:04 | 31.05.2019

В 11:00 в мэрии Екатеринбурга началось заседание экспертного совета по выработке критериев оценки площадок для строительства храма святой Екатерины, предложенных горожанами.





Напомним, с 20 по 30 мая мэрия получила от горожан 9241 предложение по возможным местам строительства храма. Пока полный список всех предложенных площадок не опубликован.



После сбора предложений должно состояться рейтинговое голосование. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что в список для голосования попадут около семи мест.