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В мэрии Екатеринбурга проходит экспертный совет, оценивающий площадки для храма. Трансляция
Напомним, с 20 по 30 мая мэрия получила от горожан 9241 предложение по возможным местам строительства храма. Пока полный список всех предложенных площадок не опубликован.
После сбора предложений должно состояться рейтинговое голосование. Ранее мэр Александр Высокинский говорил, что в список для голосования попадут около семи мест.
© «Вечерние Ведомости»
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