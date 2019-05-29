В Железнодорожном районе снесли нелегальную автомойку и комплекс бань

В Железнодорожном районе Екатеринбурга по требованию суда снесены самовольные постройки – автомойка на два поста и комплекс бань.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, владелица должна была самостоятельно снести нелегальные постройки на Чехова, 26 и 26А, но не сделала этого. Поэтому снос осуществлен принудительно с последующим взысканием затрат с должника.