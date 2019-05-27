На новые электронные табло для отслеживания трамваев и автобусов власти Екатеринбурга потратят 1,4 млн рублей

20:26 | 30.05.2019

Фото: itsmycity.ru

Для остановок в Екатеринбурге закупят новые электронные табло, соответствующий документ опубликован на портале госзакупок. На оснащение планируется потратить 1 427 534 рубля.



Благодаря новой технике горожане смогут отслеживать транспорт в режиме реального времени. Для трамваев табло установят на семи остановках города:«ДК Лаврова», «Таганский ряд», Татищева, «Уралкабель», «Вечный огонь» на ВИЗ-бульваре и на остановке «УНЦ» (Академгородок). Также пять электронных табло будут установлены на автобусных остановках «УНЦ», «Уралкабель», «Горбольница №6» и «Площадь Коммунаров».



Отмечается, что табло будут оснащены GPRS, на них будет семь строк и не меньше пяти строк для единовременного отображения маршрутов.