Бывший директор «Спецавтобазы» выплатит предприятию более 1,2 млн рублей

19:15 | 30.05.2019

Фото: finobzor.ru

Из-за неправомерной выплаты денег суд обязал бывшего директора «Спецавтобазы» Сергея Пономарева выплатить предприятию более 1,2 млн рублей.



Как уточнили в пресс-службе «Спецавтобазы», Пономарев выписал премии девяти сотрудникам предприятия, находящимся при увольнении, которые не показывали каких-либо результатов во время работы. Арбитражный суд обязал экс-директора полностью компенсировать убытки.



Напомним, Пономарев проработал директором «Спецавтобазы» в прошлом году всего 3 месяца, после него пост занял депутат Григорий Вихарёв, который уволился 21 мая.