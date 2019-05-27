Свердловчанка не смогла выехать за границу из-за ошибки в паспорте

15:13 | 30.05.2019

МВД заплатит компенсацию свердловчанке, которая не смогла улететь в Турцию из-за ошибки в загранпаспорте.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, летом 2018 года Марина Ш. собиралась вместе с несовершеннолетним сыном съездить в Анталью, однако в аэропорту Кольцово контроль она не прошла, так как выяснилось, что запись о сыне в загранпаспорте, выданном ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.



По решению суда МВД России за счет казны Российской Федерации должно выплатить женщине расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга – 59 839 рублей, а также компенсацию морального вреда – 5 тысяч рублей.