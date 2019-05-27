Рыцарские турниры, эпоха Наполеона и мировые войны: на Урале пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции

14:13 | 30.05.2019

фото: scoopnest.com

12-14 июля в Свердловской области, в поселке Кислянка неподалеку от города Артемовского, пройдет масштабный военно-исторический фестиваль «Покровский рубежЪ». Более 250 реконструкторов воссоздадут раннее средневековье с рыцарскими турнирами, эпоху Наполеона, Первую мировую войну, Великую Отечественную войну, а также 30-летие вывода советских войск из Афганистана.



Кроме того, будут представлены танки и самолеты эпохи Первой мировой войны, оружие начала XX века и многое другое. Гости фестиваля смогут прокатиться на старинном велосипеде.



В этом году «Покровский рубежЪ» пройдет в четвертый раз. Фестиваль входит в десятку лучших мероприятий событийного туризма Свердловской области.