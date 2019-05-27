В Екатеринбурге нашёлся пропавший 26 мая 13-летний ребёнок

19:19 | 29.05.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбург

Полиция Екатеринбурга, спустя два дня поисков, нашла пропавшего 26 мая 13-летнего школьника.



Напомним, днём 26 мая 13-летний Алексей Обухов вышел на улицу погулять и пропал. На розыск пропавшего ребёнка был ориентирован весь личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.



Мальчика обнаружили полицейские, патрулировавшие улицу Латвийскую расположенную в посёлке Компрессорного завода. В отделении полиции «потеряшка» заявил, что хотел избежать излишнего контроля со стороны взрослых, а потому ушел из дома.



«Сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 при патрулировании мест возможного пребывания подростка нашли его в подъезде одного из домов на улице Латвийской. Мальчика доставили в территориальный ОВД и вызвали законных представителей пропавшего ребенка. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего и им самим совершено не было», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.



Инспекторы ПДН провели с беглецом профилактическую беседу, после чего благополучно передали родителям.