Свердловчанину присудили 3 года тюрьмы условно за незаконную вырубку деревьев

19:02 | 29.05.2019

Фото: ekoinspternopil.gov.ua

Жителю Асбеста присудили 3 года лишения свободы условно за незаконную вырубку деревьев на сумму более 2 млн рублей, об этом сообщили в МО МВД России «Асбестовский».



Уточняется, что мужчина рубил деревья бензопилой вместе с своими подчинёнными с октября 2016 года по апрель 2017 года в микрорайоне Заречный города Асбеста. После этого злоумышленник вывозил древесину и распоряжался ею по своему усмотрению. Всего он уничтожил 197 сосен и 215 берез.



Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).



По данным издания подсудимым является местный бизнесмен Андрей Кунавин.