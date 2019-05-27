Вынесен приговор группе молодых людей, напавших на ТЦ «Кит»

17:55 | 29.05.2019

В Екатеринбурге вынесен приговор семерым фигурантам дела о разбойном нападении на ТЦ «Кит», совершенном осенью 2017 года: Денису Балакину, Сергею Стаценко, Рамзиддину Ниязову, Мурза уулу Миразима, Автандилу Сакенов, Александру Логинову, Александру Коковину. Они получили сроки от 5 лет 13 дней до 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, рано утром 7 сентября 2017 года группа молодых людей, вооруженных палками и другими предметами, напала на охранников ТЦ «Кит» и похитила сотовые телефоны в павильонах ПАО «ВымпелКом» и АО «Связной Логистика». Ущерб превысил 900 тысяч рублей.



«Широкую огласку данное уголовное дело получило в связи с тем, что преступление является дерзким и опасным для общества, совершено группой лиц по заранее сформированному плану, в преступление были вовлечены несовершеннолетние», - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Приговор пока не вступил в законную силу.