В Среднеуральске пожар охватил два дома

В Среднеуральске на площади 200 кв.м. горят два частных дома и надворные постройки.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Крупской поступил в 14:51. На данный момент удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседние дома. Тушение осложняется сильным порывистым ветром.Пострадавших нет. На месте работают 39 пожарных, 12 единиц пожарно-спасательной техники.