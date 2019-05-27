В Екатеринбурге пройдут матчи чемпионата мира по волейболу

20:00 | 28.05.2019

Фото: surfingbird.ru

Екатеринбург стал одним из городов России, где будут проводиться матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужчин.



Кроме уральской столицы Международная федерация волейбола утвердила ещё 7 российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфу.



Добавим, чемпионат мира по волейболу пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. За чемпионство поборются 24 сборные, всего в ходе чемпионата будет проведено 70 матчей.