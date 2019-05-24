В селе Бутка женщина-водитель устроила ДТП, врезавшись в хозяйственные постройки жилого дома

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня ночью, около 02:35, в селе Бутка Талицкого района.По предварительной информации, водитель Opel Astra – женщина 1990 года рождения - при повороте налево не справилась с управлением. В результате машина врезалась в хозяйственные постройки жилого дома напротив дома № 63 на улице Чапаева. Произошло возгорание автомобиля, после чего огонь перекинулся на строения.В доме находилась семья - 28-летний мужчина, 27-летняя женщина и их годовалый сын. Глава семейства проснулся от хлопков, поэтому семья не пострадала, жильцы выбрались через окно. Дом и хозяйственные постройки сгорели.В ДТП пострадал пассажир авто – мужчина 1991 года рождения, - которому и принадлежала машина. Выяснилось, что он выпил, поэтому за руль села женщина, хотя водительских прав у нее никогда не было. Мужчина получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.