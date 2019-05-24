Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником

13:20 | 28.05.2019

фото: surfingbird.ru

Губернатор Свердловской области поздравил пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником, поблагодарил их за верность присяге и воинскому долгу, честную и добросовестную службу, а также за вклад в повышение качества жизни в регионе. Глава Среднего Урала отметил, что День пограничника – это праздник мужественных, сильных, самоотверженных людей, надежно защищающих рубежи Отечества.



В Свердловской области главным пограничным постом является контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту «Кольцово».



День пограничника празднуется 28 мая. Именно в этот день в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.