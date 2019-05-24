За минувшие сутки в Екатеринбурге сгорели сразу два автомобиля

22:23 | 27.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью на 27 мая в Екатеринбурге на улице Фрунзе загорелся автомобиль марки Ford Focus. Утром на улице Родонитовая огонь повредил Hyundai Solaris.



В тушении Ford Focus были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники. Пожар удалось потушить в течение трёх минут. Утром Hyundai Solaris от огня спасли девять человек и две единицы техники.



Причины возгорания не сообщаются. В результате происшествий никто не пострадал.