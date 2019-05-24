Поиски идут уже месяц: в Свердловской области пропал подросток

18:53 | 27.05.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Шишкино пропала 14-летняя Глухова Кристина Павловна. С 28 апреля местонахождение девочки неизвестно. Об этом сообщает в своей группе в сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 165 см., худощавое телосложения, волосы средней длины, стрижка «каре», глаза карие. Особые приметы: волосы окрашены в синий цвет.



Одежда: синяя ветровка, болотного цвета толстовка, серые спортивные штаны с дырой на колене, серые ботинки.



Если вы видели Глухову Кристину Павловну или владеете информацией о её примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-952-131-3633, Ирина.