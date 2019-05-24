Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:45 | 27.05.2019

фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

24 мая в администрации Чкаловского района Екатеринбурга в торжественной обстановке состоялось вручение паспортов юным горожанам.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, главный документ получили 10 граждан, достигших 14 лет. Паспорта вручал заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 12 майора полиции Ирина Курочкина.

Также церемонии вручения паспортов прошли в лицее № 3 и на площадке Уральского юридического института МВД России.

В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:37 | 27.05.2019
28 мая в Перми изменится движение транспорта

18:23 | 27.05.2019
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад

18:17 | 27.05.2019
Зюкайский насосный завод готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва»

18:10 | 27.05.2019
Автобусы №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5

17:45 | 27.05.2019
В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

17:42 | 27.05.2019
В ночь на 29 мая в Перми будет закрыто движение по Чусовскому мосту

17:21 | 27.05.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку

17:02 | 27.05.2019
Реализация нацпроекта в Прикамье улучшит экологическую обстановку для 2 тысяч жителей

17:00 | 27.05.2019
В Кургане на месяц перекроют улицу Куйбышева из-за провала на коллекторе

16:49 | 27.05.2019
Завтра на башни Успенского собора на ВИЗе установят купола

16:46 | 27.05.2019
Лучшие библиотекари Прикамья отмечены благодарностями в Общероссийский день библиотек

16:25 | 27.05.2019
За три дня в Свердловской области поймали 154 нетрезвых водителя

16:14 | 27.05.2019
В Перми изменится расписание автобуса №9

16:13 | 27.05.2019
В Кургане тюменец получил срок за экстремистские надписи на гаражах

16:05 | 27.05.2019
У пермяков осталась неделя, чтобы погасить долги за отопление и горячую воду на выгодных условиях

15:57 | 27.05.2019
Чтобы сохранить ДК «Химмаш», администрация Екатеринбурга передаст собственнику два земельных участка

15:34 | 27.05.2019
Путин и патриарх Кирилл обсудили конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге

15:22 | 27.05.2019
В Артемовском задержали водителя, управлявшего машиной в состоянии наркотического опьянения

14:47 | 27.05.2019
Александр Высокинский уехал в Кению презентовать Екатеринбург как столицу Всемирного дня городов

14:43 | 27.05.2019
В День пограничника в Кургане нельзя будет припарковаться у кинотеатра «Россия»

14:22 | 27.05.2019
УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества

14:17 | 27.05.2019
В Куртамыше пьяный тракторист погубил 8-летнего мальчика

13:53 | 27.05.2019
В прикамских МФЦ с 1 июня начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчету за вывоз ТКО

13:43 | 27.05.2019
Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае

13:43 | 27.05.2019
Екатеринбуржец приговорен к 16 годам за поджог дома, в котором находились люди

13:32 | 27.05.2019
В рамках проекта «Чистая страна» ЕР в Перми состоялся субботник в долине реки Егошихи

13:27 | 27.05.2019
Задолженность свердловчан по алиментам превышает 3 млрд рублей

13:23 | 27.05.2019
В Перми наступает летняя погода

13:09 | 27.05.2019
Главный инспектор МВД поставил на контроль лесную вырубку на Среднем Урале

13:04 | 27.05.2019
В Свердловской области выросло число жалоб на медицинских работников

12:32 | 27.05.2019
Уральские таможенники пресекли канал поставки сигарет из Средней Азии

12:28 | 27.05.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на шести участках дорог

12:10 | 27.05.2019
В Зауралье открыли набор на курсы матросов-спасателей

12:10 | 27.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило более восьми тысяч предложений по месту для храма

12:06 | 27.05.2019
Компания из Екатеринбурга выиграла 6 миллионов рублей на Битве стартапов в Тюмени

11:50 | 27.05.2019
В Курганской области снят запрет на посещение лесов





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 