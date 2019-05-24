В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ

24 мая в администрации Чкаловского района Екатеринбурга в торжественной обстановке состоялось вручение паспортов юным горожанам.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, главный документ получили 10 граждан, достигших 14 лет. Паспорта вручал заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 12 майора полиции Ирина Курочкина.Также церемонии вручения паспортов прошли в лицее № 3 и на площадке Уральского юридического института МВД России.