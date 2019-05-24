В Шарташском лесопарке посадили 2023 дерева

10:19 | 27.05.2019

Во Всероссийский день посадки леса в Екатеринбурге высажено 2023 дерева – сосен и елей.



Акция проходила на участке Шарташского лесопарка около Новосвердловской ТЭЦ. 2023 дерева символизируют поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады, которая пройдет в 2023 году.



Напомним, что во всех лесничествах Свердловской области в рамках всероссийской акции проводятся работы по посадке леса с участием волонтеров.