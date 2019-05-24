Ночью на улице Фрунзе сгорел Ford Focus

09:21 | 27.05.2019

Минувшей ночью на улице Фрунзе в Екатернибурге сгорел автомобиль Ford Focus.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 01:04. На место прибыли две единицы техники, восемь человек личного состава, но машина успела сгореть. Следственно-оперативная группа провела осмотр пострадавшего транспортного средства.



«Владелец машины подал заявление в органы внутренних дел. В настоящее время материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.