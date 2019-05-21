Свердловский облсуд отложил заседание по уголовному делу группы, которая вывела в КНР полмиллиарда рублей

17:33 | 24.05.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Свердловском областном суде сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор участников финансовой группы, которая вывела в Китай полмиллиарда рублей, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, по ходатайству стороны защиты заседание перенесли на 26 июня.



Всего по уголовному делу проходит 10 человек, из них двое – граждане КНР. Это Чэн Инь и Сиу Чэнь, которым вменяется ч.2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой»). В октябре 2018 года судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Александр Сахарных назначил Сиу Чэнь наказание в виде 5,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей, Чэн Инь – 5 лет в колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей.



Их сообщники получили от 6,5 лет колонии до 5 лет, некоторые – условно.



По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний более 10 млн долларов и свыше 32 млн юаней, что равно сумме в 595 млн рублей. Деньги, как правило, наличность, получали от китайских бизнесменов, работающих в Екатеринбурге, и за вознаграждение передавали их российским коммерсантам, которые хотели обналичить доходы. Среди клиентов группы были предприниматели, работающие на рыночном комплексе «Таганский ряд». Выйти на след злоумышленников удалось благодаря разработке оперативников ФСБ.