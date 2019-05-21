У студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге обнаружили симптомы кори

20:25 | 23.05.2019

Фото: vestivrn.ru

В Екатеринбурге у студентки медицинского колледжа заподозрили корь. Отмечается, что девушка проходила практику в перинатальном центре для матерей с недоношенными детьми.



Как уточнила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова, диагноз еще не подтвержден, однако девушку уже отстранили от обязанностей и направили на прохождение медобследования. Сейчас медработники взяли под контроль всех, с кем контактировала студентка. В перинатальном центре проводится вакцинация, однако ставить прививки можно далеко не всем беременным мамам и детям.



Стоит отметить, что сейчас больница №10, где практиковалась студентка, закрыта для новых пациенток, а уже поправившихся медики выписывают под наблюдение по месту жительства.