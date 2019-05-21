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20:25 | 23.05.2019

Фото: vestivrn.ru

У студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге обнаружили симптомы кори

В Екатеринбурге у студентки медицинского колледжа заподозрили корь. Отмечается, что девушка проходила практику в перинатальном центре для матерей с недоношенными детьми.

Как уточнила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Анна Ожиганова, диагноз еще не подтвержден, однако девушку уже отстранили от обязанностей и направили на прохождение медобследования. Сейчас медработники взяли под контроль всех, с кем контактировала студентка. В перинатальном центре проводится вакцинация, однако ставить прививки можно далеко не всем беременным мамам и детям.

Стоит отметить, что сейчас больница №10, где практиковалась студентка, закрыта для новых пациенток, а уже поправившихся медики выписывают под наблюдение по месту жительства.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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