В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт «Онкосубботник»

18:42 | 23.05.2019

Фото: Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга

В субботу, 25 мая, в столице Урала пройдёт ежемесячная профилактическая акция «Субботник против рака», об этом сообщает Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга.



Как рассказа начальник Управления Денис Демидов, акция «Субботник против рака» направлена на профилактику и выявление онкологических заболеваний. Регулярные медобследования помогут людям диагностировать предраковое состояние, чтобы скорректировать своё здоровье. Стоит добавить, что в пятницу, 24 мая, Денис Демидов проведет бесплатный онлайн-вебинар для горожан на тему «Рак молочной железы и беременность».



Кроме того, горожане смогут пройти диспансерный медицинский осмотр. Первый этап этого обследования подразумевает общий медосмотр, на втором этапе проводятся осмотры у узкопофильных специалистов.



Отметим, чтобы пройти медобследования необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом ОМС.