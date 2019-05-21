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18:13 | 23.05.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

В столице Урала произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города, водитель иномарки «Тойота Раф4» сбил мальчика, когда тот переезжал дорогу на велосипеде.

Уточняется, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Барвинка. Мальчик видел автомобиль, но опаздывал в школу, поэтому решил, что успеет проскочить. Медики доставили ребенка в 9 ДМБ с ушибом правого коленного сустава. После осмотра мальчика отпустили домой.

По словам водителя с 14-летним стажем, перед началом движения женщина пропустила всех пешеходов, мальчик на велосипеде появился на дороге неожиданно.

Добавим, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего. После расследования будет принято мотивированное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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