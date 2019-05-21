В Екатеринбурге переулок Арамильский закроют для движения на три года

17:24 | 23.05.2019

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В Екатеринбурге на три года перекрыли движение транспорта по переулку Арамильскому. Ограничение будет действовать в период с 22 мая 2019 года и по 1 марта 2022 года.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, закрытие движения связано с возведением многоэтажного дома. Объехать участок можно по соседним улицам Шорса, Московской, Айвазовского и Циолковского.