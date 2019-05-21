В Екатеринбурге два инспектора ГИБДД попались на взятке

09:27 | 23.05.2019

В Екатеринбурге при получении взятки в размере 20 тысяч рублей накануне были задержаны два инспектора ГИБДД из 1-ой роты Кировского района. Об этом veved.ru сообщили собственные источники в силовых структурах.



По данным издания, деньги получены за неоформление протокола на водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Задержание проводили оперативники УСБ ГУ МВД России по Свердловской области.