В поселке Малышева взорвался баллон с пропаном. Пострадали пять подростков

В поселке Малышева города Асбеста проводится проверка по факту происшествия с пятью пострадавшими.По предварительной информации, вечером 22 мая в одном из гаражных боксов на улице Февральской взорвался баллон с пропаном (без последующего возгорания). Пострадали пять подростков 2002 и 2003 годов рождения. Они сами обратились в больницу и были госпитализированы с ожогами лица, кистей, волосистой части головы.В настоящее время следственные органы и прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.«Воспламенение произошло из-за того, что подростки решили "подсветить" себе в темном помещении спичками. По предварительным данным, негерметичность находившегося в гараже баллона дала моментально о себе знать», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.