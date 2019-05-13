Екатеринбургскую школу эвакуировали из-за сообщения о минировании

18:27 | 20.05.2019

Фото: ria.ru

В Екатеринбурге эвакуировали учеников школы №18, которая расположена на улице Авиационная, об этом сообщили в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.



Эвакуацию пришлось провести после того как на электронную почту школы отправили сообщение о минировании, в 14:00. Сразу после этого на место выехали сотрудники полиции и МЧС.



Отмечается, что всего эвакуировали 441 ученика и 40 сотрудников школы. Полицейские и спасатели ничего опасного на месте во время проверки не обнаружили.