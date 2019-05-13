В Екатеринбурге зафиксировали новую вспышку кори

21:32 | 16.05.2019

Фото: ural.kp.ru

В уральской столице вновь обнаружены случаи заболевания корью. С таким диагнозом сегодня доставили шестерых детей в городскую клиническую больницу №40.



Возраст заболевших – от 6 до 14 лет. Комментарий о сложившейся ситуации в пресс-службе екатеринбургского госздрава пообещали дать чуть позже.



Напомним, ранее в госздраве сообщали о 35 случаях заболевания корью, которые были зафиксированы в Екатеринбурге в январе-феврале.