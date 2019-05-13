16:58 | 16.05.2019

фото: yandex.kz

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протестные акции в Екатеринбурге. По его словам, действия силовиков были оправданными.



«Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях. И в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения. Это естественно вызывает соответствующие действия силовых ведомств», - передает слова Пескова «РИА Новости».



Также Песков отметил, что диалог с теми, кто на него настроен, продолжается.



13-15 мая в Екатеринбурге проходят стихийные несанкционированные акции противников строительства храма в сквере у Театра драмы. 14 мая было задержано 26 человек, 15 мая – 70.