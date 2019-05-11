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19:12 | 13.05.2019
Фото: ekburg.tv
Из-за повышения стоимости проезда в метро в Екатеринбурге изменят тарифы «Екарты»
Как объяснил директор метрополитена Андрей Панаиотиди, в то время как городу необходимо отремонтировать 11 составов и рассчитаться за новые два состава, себестоимость проезда (по данным на 2018 год) составила 29,4 рубля, при том, что средняя стоимость поездки выходила 24,3 рубля. Поэтому тарифы на «Екарты» будут менять.
С 15 мая в городе отменят все объединенные тарифы для наземного и подземного транспорта. По электронному кошельку стоимость проезда в наземном транспорте останется в районе 26 рублей, для студентов стоимость оставит 24,5 рубля, для школьников – 23,5 рубля. Для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров, по прежнему будет действовать проездной на все четыре вида транспорта на 40 поездок (его стоимость – 469 рублей), на месяц будет действовать проездной на три вида (автобус, трамвай, троллейбус), стоимость составит 850 рублей, а проездной на 10 поездок будет стоить 200 рублей.
Напомним, за новые составы екатеринбургский метрополитен должен заплатить 486 млн рублей. 1,3 млрд потребуется для ремонта имеющихся 11 составов.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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