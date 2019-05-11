В Екатеринбурге эвакуировали пять офисов «Сбербанка» из-за сообщения о минированиях

18:53 | 13.05.2019

Фото: akket.com

Пять офисов «Сбербанка» в Екатеринбурге пришлось эвакуировать из-за сообщений о минированиях, об этом сообщили в пресс-службе банка.



По словам сотрудников банка, эвакуация прошла в четырех офисах на улице 8 Марта и в офисе на улице Куйбышева.



Полицейские провели проверку в зданиях, но ничего подозрительного там не нашли. После этого сотрудникам и клиентам банка разрешили вернуться обратно в офисы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, сигнал «отбой» у них ещё не прошел. Подробности произошедшего пока что неизвестны.