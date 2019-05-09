В Екатеринбурге ночью загорелся автомобиль BMW

12:08 | 12.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью, около 3:30, в Екатеринбурге на улице Февральской Революции загорелись моторный отсек и салон автомобиля марки BMW 520 D. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Также в сообщении указано, что на место происшествия выехали пять человек личного состава и две единицы техники. Благодаря слаженной работе спасателей пожар удалось потушить в течение трёх минут.



Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.