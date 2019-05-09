Оставил машину и сбежал: в Екатеринбурге водитель легковушки влетел в автобус

Вчера вечером в Екатеринбурге на Старой Сортировке возле дома по адресу Билимбаевская, 39 водитель на Hyundai Accent протаранил автобус, который следовал по маршруту №57. После столкновения виновник оставил свою машину и сбежал с места ДТП.По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, что и послужило причиной столкновения. В результате аварии одной женщине в автобусе стало плохо. От госпитализации пострадавшая отказалась, поэтому врачи отпустили её после осмотра.В настоящее время сотрудники полиции разыскивают виновника случившегося. Оставленный им автомобиль увёз эвакуатор.