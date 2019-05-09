Новости дня
17:57 | 11.05.2019
Фото: Исеть.Медиа
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание
Как сообщают очевидцы, запах гари чувствовался уже на пересечении улиц Луначарского и Декабристов. На трамвайном кольце пассажиры поняли, что произошло возгорание.
Позже стало известно, что короткое замыкание случилось в кондиционере в трамвае. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС до пожара дело не дошло. Информации о пострадавших нет.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.05.2019
18:42 | 11.05.2019
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об истории с автоматом в эфире федерального телеканала. «Сделал глупость и готов за это отвечать»
17:57 | 11.05.2019
В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание
17:50 | 11.05.2019
К середине новой недели в Свердловской области похолодает
16:00 | 11.05.2019
В Тавде утром полыхали надворные постройки и частная баня
15:31 | 11.05.2019
На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила
13:24 | 11.05.2019
В Перми завершается первый этап противоклещевой обработки
13:22 | 11.05.2019
В Перми стартуют бесплатные утренние зарядки в сквере им. Землячки
13:19 | 11.05.2019
В Пермском крае открыты три новых офиса МФЦ
13:16 | 11.05.2019
В Перми 13 мая возобновятся ремонтные работы на Чусовском мосту
13:14 | 11.05.2019
Охотничья собака покусала трёхлетнего ребёнка в Екатеринбурге
12:20 | 11.05.2019
Группа молодых людей в Первоуральске до смерти забила подростка
11:19 | 11.05.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Есть пострадавшие
10:16 | 11.05.2019
Летел прямо на прохожих: в Екатеринбурге из окна выпал мужчина
19:33 | 10.05.2019
Больницу в Свердловской области эвакуировали из-за пожара
18:08 | 10.05.2019
ФК «Урал» сыграл вничью с оренбургскими футболистами
16:32 | 10.05.2019
Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену
16:22 | 10.05.2019
В Екатеринбурге определили район с самой засоренной канализацией
16:18 | 10.05.2019
17-летнему герою из Пермского края вручили знак «Горячее сердце»
15:49 | 10.05.2019
Остановку «Пехотинцев» для маршрута №57 в Екатеринбурге перенесли для улучшения обслуживания горожан
14:47 | 10.05.2019
Пермские спортсмены завоевали медали кубка России по бадминтону
13:16 | 10.05.2019
В Екатеринбурге с 15 мая подорожает проезд в метро
12:58 | 10.05.2019
Вчера в Екатеринбурге произошла страшная авария с участием трёх машин
10:32 | 10.05.2019
Сегодня ФК «Урал» на выезде встретится с командой «Оренбург»
08:59 | 10.05.2019
У байкера переломы ног и сотрясение мозга: в Екатеринбурге водитель на Niva сбил мотоцикл
07:57 | 10.05.2019
Помогите найти человека: в Новоуральске пропал мужчина
07:41 | 10.05.2019
Минувшим вечером в Тавде произошёл серьёзный пожар
22:23 | 9.05.2019
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
22:07 | 9.05.2019
В ЦПКиО в Екатеринбурге показали реконструкцию битвы на Курской дуге
21:47 | 9.05.2019
В Екатеринбурге после ливня закрыли улицы возле метро «Динамо»