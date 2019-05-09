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17:57 | 11.05.2019

Фото: Исеть.Медиа

В Екатеринбурге в трамвае у ЦПКиО произошло короткое замыкание

Сегодня, 11 мая, в Екатеринбурге на трамвайном кольце у Центрального Парка Культуры и Отдыха (ЦПКиО) в одном из трамваев произошло короткое замыкание. На место прибыли две пожарные машины.

Как сообщают очевидцы, запах гари чувствовался уже на пересечении улиц Луначарского и Декабристов. На трамвайном кольце пассажиры поняли, что произошло возгорание.

Позже стало известно, что короткое замыкание случилось в кондиционере в трамвае. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС до пожара дело не дошло. Информации о пострадавших нет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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