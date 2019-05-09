На озере Исетском найдены тела рыбаков из Нижнего Тагила

На озере Исетском под Среднеуральском найдены тела двух, пропавших ещё в марте, рыбаков из Нижнего Тагила. Об этом со слов руководителя поисково-спасательного отряда «Прорыв» Наталии Лис, которая координировала поисковую операцию, сообщает ИА «Все новости».«Они всплыли, это произошло в майские праздники. Первого мужчину заметили местные жители, второго – волонтёры. Тела были извлечены из воды», — сообщила она.Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев, пропали, уехав на принадлежащем одному из рыбаков автомобиле Daewoo Nexia на рыбалку в сторону Среднеуральска.В организованных после пропажи рыбаков поисках участвовали отряды «Прорыв», «Скорпион» и «Лиза Алерт».Машина была обнаружена волонтёрами практически сразу, рядом с деревней Мурзинка на берегу озера Исетское. Чуть позже были обнаружены личные вещи мужчин: рыболовные принадлежности, тонометр, рюкзак и сапог.Длительное время поисковики и спасатели изучали не только прибрежную территорию, но и обследовали часть озера под водой.Однако тогда поиски мужчин результатов не дали, 5 апреля поиски были прекращены, на месте оставались только сотрудники МЧС.