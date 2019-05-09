В Екатеринбурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Есть пострадавшие

Сегодня ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского и Фурманова произошло авария с участие мотоцикла и автомобиля марки Opel. В результате столкновения пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка.Как сообщают очевидцы, мужчина за рулём Opel из второго ряда начал поворачивать направо, после чего в его автомобиль врезался мотоцикл, который двигался на зелёный сигнал светофора в попутном направлении в первом ряду.Водитель Opel отказался от госпитализации. Свою вину он признал. Байкера и его пассажирку увезла машина реанимации. Оба транспортных средства в результате аварии получили серьёзные повреждения.