Больницу в Свердловской области эвакуировали из-за пожара

19:33 | 10.05.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В больнице Дегтярска эвакуировали пациентов и медиков из-за вспыхнувшего пожара. По словам пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возможной причиной воспламенения стало короткое замыкание.



Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания, в бойлерной. На то чтобы потушить пламя у спасателей ушло 15 минут. После этого все медики и пациенты смогли вернуться в больницу.



Отметим, из всего здания эвакуировали 14 человек. Пострадавших нет.