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18:08 | 10.05.2019
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
ФК «Урал» сыграл вничью с оренбургскими футболистами
Счет был открыт только во втором тайме, на 51 минуте футболистом из «Урала» Ойеволе. Далее, на 72 минуте, после двух офсайдов в одном и том же эпизоде, судья засчитал гол Сутормину из «Оренбурга». Следующий мяч забил футболист «Оренбурга» Галаджан на 87 минуте. И только на 6 минуте дополнительного времени счёт сумел сравнять Погребняк из «Урала».
Отметим, сейчас ФК «Урал» находится на 11 месте турнирной таблицы с 34 очками. Оренбургские футболисты имеют в своем активе 37 очков и находятся на 7 месте.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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