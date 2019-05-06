ФК «Урал» сыграл вничью с оренбургскими футболистами

18:08 | 10.05.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

ФК «Урал» провел матч 28 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча «Урала» с «Оренбургом» завершилась со счетом 2-2, об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.



Счет был открыт только во втором тайме, на 51 минуте футболистом из «Урала» Ойеволе. Далее, на 72 минуте, после двух офсайдов в одном и том же эпизоде, судья засчитал гол Сутормину из «Оренбурга». Следующий мяч забил футболист «Оренбурга» Галаджан на 87 минуте. И только на 6 минуте дополнительного времени счёт сумел сравнять Погребняк из «Урала».



Отметим, сейчас ФК «Урал» находится на 11 месте турнирной таблицы с 34 очками. Оренбургские футболисты имеют в своем активе 37 очков и находятся на 7 месте.