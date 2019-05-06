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16:32 | 10.05.2019

Фото: sovsport.ru

Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену

Сегодня, 10 мая, в финальном матче Ночной хоккейной лиги хоккеисты екатеринбургской команды «Скон-Урал» одержали победу над калининградским клубом «Запад России» со счетом 2:1. Игра проходила на арене «Айсберг» в Сочи и собрала на трибунах около 1,5 тысяч болельщиков.

Команда «Скон-Урал» одержала победу в самом представительном дивизионе «Любитель 40+», и в качестве награды привезёт в Екатеринбург грант министерства спорта России на строительство ещё одной крытой ледовой арены в нашем регионе.

Напомним, что это третья команда из Екатеринбурга одержавшая победу в Ночной хоккейной лиге. Ранее победителями становились екатеринбургские любительские команды «Неоплан» в 2014 году и «Авто» в 2016 году. На грант от первой победы была построена, и уже функционирует «Дацюк-Арена». Вторая победа принесла городу «Арену-Авто», которая уже в этом году откроет свои двери в микрорайоне «Солнечный». И вот третья победа, и ещё одна ледовая арена будет построена в Свердловской области, ставшей трёхкратным чемпионом ночной хоккейной лиги.

Отметим, что Ночная хоккейная лига, основанная в декабре 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина, фактически является любительским чемпионатом России по хоккею.

Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену

Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену

© «Вечерние Ведомости»

 


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