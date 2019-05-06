Свердловские хоккеисты выиграли для Екатеринбурга третью ледовую арену

Сегодня, 10 мая, в финальном матче Ночной хоккейной лиги хоккеисты екатеринбургской команды «Скон-Урал» одержали победу над калининградским клубом «Запад России» со счетом 2:1. Игра проходила на арене «Айсберг» в Сочи и собрала на трибунах около 1,5 тысяч болельщиков.Команда «Скон-Урал» одержала победу в самом представительном дивизионе «Любитель 40+», и в качестве награды привезёт в Екатеринбург грант министерства спорта России на строительство ещё одной крытой ледовой арены в нашем регионе.Напомним, что это третья команда из Екатеринбурга одержавшая победу в Ночной хоккейной лиге. Ранее победителями становились екатеринбургские любительские команды «Неоплан» в 2014 году и «Авто» в 2016 году. На грант от первой победы была построена, и уже функционирует «Дацюк-Арена». Вторая победа принесла городу «Арену-Авто», которая уже в этом году откроет свои двери в микрорайоне «Солнечный». И вот третья победа, и ещё одна ледовая арена будет построена в Свердловской области, ставшей трёхкратным чемпионом ночной хоккейной лиги.Отметим, что Ночная хоккейная лига, основанная в декабре 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина, фактически является любительским чемпионатом России по хоккею.