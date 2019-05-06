Евгений Куйвашев посетил госпиталь ветеранов войн

18:32 | 9.05.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с председателем регионального Заксобрания Людмилой Бабушкиной традиционно посетил Областной клинический госпиталь ветеранов войн, об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Губернатор поздравил ветеранов войн с Днем Победы, пожелал пожилым пациентам крепкого здоровья, а также поблагодарил врачей за профессионализм.



Со дня своего основания в 1941 году госпиталь прошел путь от больницы в школьном здании до современного высокотехнологичного медицинского центра. К 75-летию Великой Победы в госпитале планируют открыть специализированный центр для лечения пожилых пациентов, а также провести капитальный ремонт и закупить новое оборудование.



Следует напомнить, о том, что на территории Свердловской области на сегодняшний день проживают более 35 тысяч ветеранов войны.