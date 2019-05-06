Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:23 | 9.05.2019

Фото: ngzt.ru

Губернатор и председатель Заксобрания Свердловской области поздравили свердловчан с Днем Победы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём Победы.

Евгений Куйвашев особо отметил, что наши земляки внесли значительный вклад в победу над немецкими войсками. Они защищали Москву и Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, воевали на Курской дуге, на Одере и Висле, принимали участие во взятии рейхстага. Во времена войны в нашем регионе изготавливались танки, орудия, боеприпасы, медикаменты. На среднем Урале трудились сотни эвакуированных предприятий.

Также глава региона поздравил ветеранов войны. Сегодня на территории Свердловской области проживают более 35 тысяч ветеранов.

Людмила Бабушкина добавила, что каждый третий ушедший на фронт житель Урала не смог, к сожалению, вернуться домой. Бесценным вкладом в победу стал труд уральцев на оборонных и металлургических предприятиях, швейных фабриках и в сельском хозяйстве.

Глава Заксобрания пожелала уральцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:19 | 9.05.2019
В праздники в Екатеринбурге ожидаются гроза и жара

12:23 | 9.05.2019
На Широкореченском мемориале в Екатеринбурге прошла траурная церемония «Память»

12:03 | 9.05.2019
В Екатеринбурге прошел парад Победы

11:15 | 9.05.2019
Зауральские пожарные отстояли Иковку. Ликвидация природного пожара продолжается

10:23 | 9.05.2019
Губернатор и председатель Заксобрания Свердловской области поздравили свердловчан с Днем Победы

09:27 | 9.05.2019
В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы

00:36 | 9.05.2019
Бывший замдиректора Серовского дома-интерната, осужденный на 4 года, вышел на свободу

08.05.2019

21:50 | 8.05.2019
Вылетевший из Екатеринбурга в Новосибирск самолет прервал полет из-за проблем с двигателем

21:24 | 8.05.2019
В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

20:47 | 8.05.2019
На ремонт улицы 8 Марта власти Екатеринбурга выделят 15,9 млн рублей

19:49 | 8.05.2019
В Екатеринбурге ряд трамваев и троллейбусов поменяет маршруты из-за ремонта на перекрестке улиц Победы и Ильича

19:28 | 8.05.2019
В апреле в Екатеринбурге повысилось качество холодной воды

18:50 | 8.05.2019
В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Жукову

18:26 | 8.05.2019
В Екатеринбурге Парад Победы может стать платным с 2020 года

18:06 | 8.05.2019
В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

17:59 | 8.05.2019
9 мая в центре и районах Перми будет закрыто движение транспорта

17:46 | 8.05.2019
День Победы на пермской эспланаде будут праздновать весь день

17:40 | 8.05.2019
Взрывных устройств в Перми пока не обнаружено

17:25 | 8.05.2019
В Иковке формируют колонны для эвакуации. В поселок прибыл врио губернатора Вадим Шумков

17:20 | 8.05.2019
Информация о нехватке лекарств в свердловском онкодиспансере дошла до администрации Путина

16:47 | 8.05.2019
МЧС Зауралья: в эвакуации нуждаются не более 2,5 тысяч жителей села Иковка

16:46 | 8.05.2019
Оперативники УФСБ и полиции наведались в екатеринбургские автосервисы. Около 20 мигрантов будут депортированы

16:18 | 8.05.2019
Свердловчан просят строго соблюдать противопожарный режим в период выходных

16:17 | 8.05.2019
Под Курганом эвакуируют село Иковка из-за лесных пожаров. Огонь подступает к населенному пункту

16:14 | 8.05.2019
В Перми будет временно ограничено движение транспорта по Братьев Вагановых

16:07 | 8.05.2019
Губернатор поздравил прикамцев с Днем Победы

15:53 | 8.05.2019
На Урале пьяного водителя, ранее судимого за смертельное ДТП, приговорили к 11 годам колонии

15:48 | 8.05.2019
В Перми начинается масштабный ремонт дорог

15:44 | 8.05.2019
9 мая в Верхней Пышме

15:30 | 8.05.2019
В Свердловской области для ветеранов ВОВ заработало бесплатное такси

15:15 | 8.05.2019
Режим ЧС в Кукуштане может быть снят уже сегодня

14:56 | 8.05.2019
В аэропорту Кольцово пассажирам раздают Георгиевские ленты

14:55 | 8.05.2019
Пермским кадетам на Красной площади показали 130 единиц боевой техники и новейшие образцы вооружения

14:43 | 8.05.2019
В Зауралье по факту загрязнения озера Горькое-Виктория завели уголовное дело. Ущерб исчисляется миллионами

14:34 | 8.05.2019
18 мая в Шарташском лесопарке пройдут «Чистые игры»

14:10 | 8.05.2019
Куйвашев в сопровождении Козицына осмотрел школу и ледовую арену в Верхней Пышме





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 