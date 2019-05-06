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10:23 | 9.05.2019
Фото: ngzt.ru
Губернатор и председатель Заксобрания Свердловской области поздравили свердловчан с Днем Победы
Евгений Куйвашев особо отметил, что наши земляки внесли значительный вклад в победу над немецкими войсками. Они защищали Москву и Сталинград, прорывали ленинградскую блокаду, воевали на Курской дуге, на Одере и Висле, принимали участие во взятии рейхстага. Во времена войны в нашем регионе изготавливались танки, орудия, боеприпасы, медикаменты. На среднем Урале трудились сотни эвакуированных предприятий.
Также глава региона поздравил ветеранов войны. Сегодня на территории Свердловской области проживают более 35 тысяч ветеранов.
Людмила Бабушкина добавила, что каждый третий ушедший на фронт житель Урала не смог, к сожалению, вернуться домой. Бесценным вкладом в победу стал труд уральцев на оборонных и металлургических предприятиях, швейных фабриках и в сельском хозяйстве.
Глава Заксобрания пожелала уральцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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