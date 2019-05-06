В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы

09:27 | 9.05.2019

Фото: Антон Басанаев/пресс-служба RCC Boxing Promotions

В уральской столице 8 мая вечером прошел четвертый турнир по ММА RCC: Intro. Как рассказали в пресс-службе RCC, в этот раз он был приурочен к двум событиям: Дню Победы и Дню Рождения Академии RCC.



Перед турниром в Академии поздравили ветеранов спорта, «детей войны», в их числе: двукратный чемпион России по боксу («Динамо») Сажаев Леонид, судьи международного класса по плаванию Чексидова Людмила и Пятникова Галина, тренер по пулевой стрельбе, которая воспитала четырех мастеров спорта, трех кандидатов в мастера спорта, а также три тысячи разрядников. Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйваешев поздравил основателя академии Игоря Алтушкина и президента академии бойца UFC Ивана Штыркова.



Главным поединком вечера стал бой Михаила Рагозина и бразильского бойца Леонардо Сильва де Оливейры. В первом раунде де Оливейра захватил инициативу и перевел бой в партер, где у Рагозина не получилось справиться с бразильцем. В следующих двух пятиминутках российский спортсмен сумел переиграть соперника засчёт ударной техники. В итоге Рагозин одержал победу единогласным решением судей.