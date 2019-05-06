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09:27 | 9.05.2019
Фото: Антон Басанаев/пресс-служба RCC Boxing Promotions
В Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы
Перед турниром в Академии поздравили ветеранов спорта, «детей войны», в их числе: двукратный чемпион России по боксу («Динамо») Сажаев Леонид, судьи международного класса по плаванию Чексидова Людмила и Пятникова Галина, тренер по пулевой стрельбе, которая воспитала четырех мастеров спорта, трех кандидатов в мастера спорта, а также три тысячи разрядников. Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйваешев поздравил основателя академии Игоря Алтушкина и президента академии бойца UFC Ивана Штыркова.
Главным поединком вечера стал бой Михаила Рагозина и бразильского бойца Леонардо Сильва де Оливейры. В первом раунде де Оливейра захватил инициативу и перевел бой в партер, где у Рагозина не получилось справиться с бразильцем. В следующих двух пятиминутках российский спортсмен сумел переиграть соперника засчёт ударной техники. В итоге Рагозин одержал победу единогласным решением судей.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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