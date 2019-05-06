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18:06 | 8.05.2019

В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Сегодня, 8 мая, в полдень у мемориала перед зданием городского УМВД состоялся торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы.

В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы


Уже много лет на праздничное событие собираются личный состав городского Управления внутренних дел, ветераны-фронтовики и труженики тыла, ветераны органов внутренних дел, матери и вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Хочу пожелать вам от лица всего личного состава екатеринбургского гарнизона полиции крепкого здоровья. Выражаю искреннюю благодарность за ваш опыт, наставничество, а также мудрость, которые вы нам передаете. Уважаем вас, ценим и гордимся, что сегодня вы присутствуете здесь с нами. Мы помним о вас не только в это праздничное время, но и каждый день. Спасибо вам большое», обратился к собравшимся начальник Управления Сергей Кулагин.

В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы


Затем слово взял участник Великой Отечественной войны, ветеран органов внутренних дел полковник в отставке Михаил Коуров. Вспоминая военные годы, ветеран МВД еще раз напомнил всем о цене, которой была завоевана Победа, и о значении этого события для всех граждан.

«Я желаю вам долгой жизни, крепкого здоровья. День Победы является символом воинской славы, храбрости и мудрости», - отметил полковник Коуров.

В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы


Митинг традиционно завершился возложением цветов к мемориалу.

В екатеринбургском УМВД прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы


Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

© «Вечерние Ведомости»

 


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