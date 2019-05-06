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10:25 | 8.05.2019

фото: Ирина Смирнова

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге прошла ночная генеральная репетиция парада Победы. В ней были задействованы пешие колоны, а также военная техника.

Напомним, что всего в параде 9 Мая примут участие 2,1 тысячи человек и 102 единицы техники.

Смотрим фотографии с репетиции:

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)


фото: Ирина Смирнова

© «Вечерние Ведомости»

 


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