Генеральная репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге прошла ночная генеральная репетиция парада Победы. В ней были задействованы пешие колоны, а также военная техника.Напомним, что всего в параде 9 Мая примут участие 2,1 тысячи человек и 102 единицы техники.Смотрим фотографии с репетиции: