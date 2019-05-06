Суд смягчил наказание Руслану Соколовскому

09:36 | 8.05.2019

фото: politvesti.mirtesen.ru

Накануне, 7 мая, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому, назначив ему шесть месяцев ограничения свободы. При этом наказание уже считается фактически отбытым.



«Суд включил в отбытый срок восемь месяцев содержания под стражей и под домашним арестом во время предварительного следствия. С сегодняшнего дня можно считать, что Руслан Соколовский отбыл наказание», - передает слова адвоката Виталия Черкасова «Коммерсантъ».



Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Руслана Соколовского к 3,5 годам условно за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих. Затем Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет 3 месяцев. Однако позже защита подала ходатайство о смягчении наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).