При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном доме на улице Гагарина.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 08:53. В горящей квартире на втором этаже была обнаружена женщина. На носилках пострадавшую вынесли из дома и передали медикам.Всего из здания эвакуировали 17 человек, в том числе двух детей. В квартире повреждены внутренние перегородки, отделка и домашнее имущество. Площадь пожара составила 15 кв.м. В тушении были задействованы семь единиц техники, 32 человека личного состава ГУ МЧС.