Высокинский подписал постановление о перекрытии дорог 9 мая

18:37 | 6.05.2019

Фото: ekburg.ru

Мэр уральской столицы Александр Высокинский подписал постановление о перекрытии ряда улиц в центре города 9 мая.



Уже завтра, 7 мая, в городе пройдёт митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим будет перекрыто движение на площади Кирова (от Мира до Гагарина) с 11:30 до 13:30. После этого в центре города закроют дороги с 22:00 из-за генеральной репетиции Парада Победы.



8 мая будет перекрыта нечётная сторона проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), Бажова (от Первомайской до Малышева) и Кузнечную (от Первомайской до Малышева). Это связано с возложением цветов памятнику Жукова с 11:45 до 13:45. Также, с 22:00 будет перекрыта улице Пушкина (от Малышева до Ленина).



В День Победы, 9 мая, с 6 часов утра для водителей будут перекрыты участки проспекта Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улиц 8 Марта (от Ельцина до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Толмачева (от Ленина до Никонова), Жукова (от Челюскинцев до Ленина).



Помимо этого, в городе 9 мая с 9:45 до 14:00 будут перекрыты улицы Мира, Гагарина и Ленина (Втузгородок), с 10:30 до 12:00 Бисертская, с 11:00 до 14:00 Ильича, Победы, проспект Орджоникидзе в связи с проведением легкоатлетических эстафет.