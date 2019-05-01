Евгений Куйвашев поздравил митрополита Кирилла с годовщиной рукоположения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Глава Среднего Урала поздравил владыку с годовщиной священнической хиротонии: 38 лет назад он был рукоположен в сан иеромонаха.«Поздравляю вас с днем священнической хиротонии. Уже 38 лет вы на службе, и это огромный срок и огромный опыт. Я желаю вам сегодня и всегда крепкого здоровья», - сказал губернатор.Кроме того, Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл обсудили текущие дела епархии. Сейчас в Екатеринбурге идет подготовка к фестивалю «Царские дни», посвященному гибели императорской семьи.