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19:22 | 4.05.2019

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось открытие мотосезона - 2019

В Екатеринбурге на площадке ККТ «Космос» состоялось официальное открытие мотосезона – 2019. В мероприятии приняли участия более 1300 байкеров, а также мотобатальон ГИБДД.

Мотосезон на Урале открылся пробегом от кинотеатра «Космос» до села Кашино. Парад мотоциклистов растянулся от центра Екатеринбурга через ул. Дзержинского, Толмачёва, проспект Ленина, Московскую, Объездную дорогу, Кольцовский тракт и ЕКАД до Челябинского тракта.

На протяжение всего мотопробега байкеров сопровождали сотрудники ГИБДД на патрульных мотоциклах и автомобилях. Перед началом мероприятия инспекторы мотобатальона провели с участниками заезда профилактические беседы – рассказали о мерах безопасности, о важности использования специальной экипировки.

Во время мероприятия ни одного инцидента с участием байкеров не произошло.

© «Вечерние Ведомости»

 


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